Президент Европейского совета: В 2022 году мы поняли, что Россия не хочет сотрудничать

25.03.2026 18:29





«Инвестировать необходимо в собственную безопасность, однако в будущем следует рассмотреть новую архитектуру безопасности с Россией, поскольку географию изменить невозможно — Россия остаётся нашим соседом, но мы хотим, чтобы она была мирным соседом», — заявил президент Европейского совета Антониу Кошта в Парижской школе международных отношений.



«Европа на протяжении долгого времени имела хорошие отношения с Россией. В течение многих лет Франция и Германия вели так называемый Минский процесс. Даже после вторжения в Грузию в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 году Европа пыталась продолжать дипломатические переговоры с Россией. В итоге в 2022 году мы поняли, что Россия не хочет сотрудничать с Европой. Россия не желает уважать международное право, и полномасштабное вторжение в Украину преследовало очень чёткую цель — полную оккупацию Украины, смену власти в Киеве и создание угрозы безопасности Европейского союза. Это реальность. Европа не выбирала этого, но мы больше не можем быть наивными. Мы не можем зависеть от российского газа и должны защищаться от российской угрозы. Это жизненно важно для нас и нашей безопасности», — отметил Кошта.



По его словам, Европа больше не может рассчитывать на другие силы и должна инвестировать в собственную безопасность, а в будущем — рассмотреть новую архитектуру безопасности с Россией.



«Для многих из нас это стало неожиданным открытием, думаю, мы примерно одного поколения. Для меня нынешняя реальность стала очень большим сюрпризом, и мы больше не можем терять время. Теперь мы знаем, что не можем рассчитывать на другие силы мира, даже на некоторых наших традиционных союзников. Поэтому мы должны инвестировать в себя, в свою безопасность. Однако в будущем, конечно, необходимо рассмотреть новую архитектуру безопасности с Россией для Европы, поскольку географию изменить невозможно и Россия остаётся нашим соседом, но мы хотим, чтобы она была мирным соседом», — добавил Кошта.







