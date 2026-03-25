Саакашвили: Иванишвили через Вано Чхартишвили предлагал Патриарху уйти в отставку

25.03.2026 19:05





«Бидзина Иванишвили через Вано Чхартишвили предложил Патриарху уйти в отставку», заявил на судебном процессе по «делу восьми оппозиционных политиков» третий президент Грузии. Михаил Саакашвили утверждает, что тогда Илия II отказался уходить в отставку. По словам экс-президента, это происходило на фоне «цианидного скандала».



«Если следовать хронологии, сначала Патриарху раскрутили «цианидный скандал», а ещё раньше к нему приходил Вано Чхартишвили и от имени Иванишвили предложил уйти в отставку. Патриарх отказался, после чего произошёл «цианидный скандал». Затем он был вынужден назначить местоблюстителя. После этого последовали новые атаки на него, затем были опубликованы записи, направленные на дискредитацию всего духовенства…



Как собака метит свою территорию, так же пришёл Иванишвили на похороны Патриарха и всё там испортил», — заявил Саакашвили.



Запись с судебного процесса было распространено в грузинских пабликах и СМИ.



Что касается самого судебного процесса – прокуратура обвиняет:



Михаила Саакашвили – по статье 317 УК Грузии (призывы к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти). Ему грозит до 3 лет лишения свободы.



Зураба Джапаридзе – по статьям 318 (саботаж) и 319 (помощь иностранному государству во враждебной деятельности). Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.



Георгия Вашадзе – по статьям 318 и 319 (саботаж и помощь иностранному государству во враждебной деятельности). От 7 до 15 лет лишения свободы.



Элене Хоштария – по статьям 318, 319 и 321 (саботаж, предоставление ресурсов для совершения преступления и помощь иностранному государству во враждебной деятельности). От 7 до 15 лет лишения свободы.

Нику Гварамия, Нику Мелия, Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе – по статье 318 (саботаж). В случае доказательства вины каждому грозит от 2 до 4 лет лишения свободы.





