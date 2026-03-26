Гварамия: Мы сказали главное - мы не будем торговаться пленными, не отступим

26.03.2026 15:57





Мы сказали главное - мы не будем торговаться заключёнными, не отступим, будут масштабные акции и будут перемены, — заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Коалиции за перемены» Ника Гварамия после встречи с представителем Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питером Андреолом.



Как отметил Гварамия, на встрече он подчеркнул необходимость смены власти и политики «Грузинской мечты».



«Визит в основном проходит на экономических объектах - это порт Поти, недостроенный порт Анаклиа, а встречи проводятся только с министерствами иностранных дел и экономики. Это показывает содержание визита. Наши позиции им и так были известны, но мы ещё раз зафиксировали, что Бидзина Иванишвили - не тот человек, который допускает, что на Чёрном море могут быть интересы какой-либо западной демократии. Он говорил, что американцам нечего делать на Чёрном море, поэтому никакого порта Анаклиа и никакого маршрута из Каспийского моря к Чёрному через Грузию не будет, пока он находится у власти. То, что у США есть интерес и видение этого, безусловно, важно для всех, в том числе для России, но для последней в негативном смысле, поскольку это альтернатива её маршрутам, и эта альтернатива проходит через Грузию. Поэтому Иванишвили этого не допустит. Наше объяснение было чётким - пока он здесь, этого не будет, следовательно, необходимы перемены. Мы, как альянс, сделаем всё, чтобы довести эти изменения до реальности, мы будем работать через акции, показывать альтернативу и не устанем повторять, что именно мы её представляем. Мы также сказали, насколько важно сохранить жёсткую позицию по отношению к этой власти. Думаю, этот визит был очень полезен для нас, и уверен, что наша встреча была важной и для них», - заявил Ника Гварамия.



Также по его словам, на встрече также обсуждался вопрос политзаключённых, в том числе заключение одного из лидеров коалиции Элене Хоштария.



«Мы говорили о политических заключённых — обо всех, с указанием имён и фамилий. Отметили и то, что приговор Элене Хоштария и задержания активистов во время визита — это своего рода сигнал. Они должны знать, что именно так действует Бидзина Иванишвили», — добавил он.



Гварамия также отметил, что обсуждались отношения «Грузинской мечты» с Ираном.



«Мы рассказали всё, что они и так знали, но также и детали, которые могли быть им неизвестны. Мы сказали главное, что мы не будем торговаться заключёнными, не отступим, будут большие акции и будут перемены. Для этого нам необходима еще большая поддержка с их стороны», - отметил Ника Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





