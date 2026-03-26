Глава Минэкономики: настроены оптимистично в контексте отношений и стратегического партнерства с США

26.03.2026 22:55





Глава Минэкономики Грузии Мариам Квривишвили по итогам встречи с представителем Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питером Андреоли заявила, что власти Грузии «оптимистично настроены» в контексте грузино-американских отношений и стратегического партнерства.



Министр отметил, что представитель Госдепа США представил планы по развитию глубоководного порта Анаклия.



Квривишвили подчеркнула, что встреча с Питером Андреоли была «достаточно плодотворной, грузинская сторона в очередной раз четко выразила свое желание и позитивные ожидания в отношении восстановления стратегического партнерства между странами, что положительно скажется на укреплении торгово-экономических отношениях».





Стороны, как заявили в ведомстве, также говорили об инвестиционных возможностях, которые существуют в Грузии в вышеупомянутых секторах — особенно в таких крупных проектах, как модернизация Грузинской железной дороги, новый международный аэропорт и проекты прокладки черноморского подводного кабеля.



«Конечно же, мы с оптимизмом смотрим на то, что наши отношения и стратегическое сотрудничество с Соединенными Штатами будут восстановлены и перезагружены», — заявила Квривишвили.



Напомним, Питер Андреоли встретился и с представителями оппозиции, которые заверили представителя Госдепа США, что власти Грузии, сам основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили — не тот человек, который заинтересован в реализации американских интересов в регионе Черного моря.



Лидер «Нацдвижения» же подчеркнула, что никакая перезагрузка взаимоотношений между Вашингтоном и нынешними властями Грузии невозможна.





