Матч между сборными Грузии и Израиля завершился ничьей

26.03.2026 23:20





Сборная Грузии по футболу в первом матче 2026 года на стадионе им. Михаила Месхи встретилась со сборной Израиля — встреча завершилась вничью 2:2.



Главный тренер Вилли Саньоль выпустил в центре обороны двух дебютантов — Луку Гадрани и Илию Бериашвили. Изменения были и в полузащите — из-за отсутствия травмированного Георгия Кочорашвили французский специалист проверил третьего новичка — Гизи Мамагеишвили.



Перед началом матча вице-президент Федерации футбола Александр Иашвили вручил Хвиче Кварацхелия награду лучшему игроку 2025 года.



В память о Католикосе-Патриархе всея Грузии Илия II матч начался с минуты молчания.



Первый реальный голевой момент «крестоносцы» создали на 31-й минуте: вратарь сборной Израиля ошибся, передачу перехватил Отар Китеишвили, после чего по воротам пробил Георгий Микаутадзе, однако защитник заблокировал удар и спас гостей от пропущенного мяча.



На 36-й минуте Хвича Кварацхелия обошёл защитников соперника и точным ударом открыл счёт — 1:0.



На 54-й минуте Кварацхелия вновь блеснул — избавился от опеки защитников и красивым ударом в дальний угол оформил дубль — 2:0.



Однако преимущество в два мяча «крестоносцы» быстро растеряли. На 61-й минуте Гай Мизрахи сократил отставание, а Омри Гандельман спустя три минуты восстановил равновесие. В обоих эпизодах оборона сборной Грузии допустила ошибки.



Во время мартовской паузы сборных команда Грузии проведёт второй товарищеский матч 29 марта — команда Вилли Саньоля сыграет в Каунасе против сборной Литвы. Встреча начнётся в 17:00, прямую трансляцию покажет Первый канал Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





