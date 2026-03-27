Трамп назначил вице-президента США главным переговорщиком с Ираном

27.03.2026 22:07





Вице-президент США Джей Ди Венс готовится возглавить усилия США, направленные на завершение войны на Ближнем Востоке. Об этом пишет Axios, передает "Европейская правда".



Как утверждают американские и израильские собеседники, Венс уже провел несколько телефонных разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, встречался с союзниками из Персидского залива по поводу войны и участвовал в непрямых переговорах с иранцами.



Поэтому, по словам собеседников, ожидается, что он станет главным переговорщиком США в потенциальных мирных переговорах.



Как отмечается, президент США Дональд Трамп официально утвердил роль Венса на заседании Кабинета министров в четверг, 25 марта, попросив вице-президента предоставить обновленную информацию по Ирану.



По его словам, Венс работает над переговорами вместе со спецпосланником США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.



По словам чиновников Белого дома, стаж Венса в администрации и его хорошо задокументированная оппозиция к бессрочным конфликтам за рубежом делают его более привлекательным собеседником для иранцев, чем Виткофф и Кушнер, которые курировали два предыдущих раунда неудачных переговоров.



"Если иранцы не смогут договориться с Венсом, они не получат соглашения. Он – лучший вариант, который они могут получить", – сказал чиновник администрации.



Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что "по просьбе Ирана" отложит атаки на энергетические объекты Ирана до 6 апреля.



Однако посредники в переговорах между Ираном и США заявили, что иранские представители не просили о приостановке ударов.



Ранее ряд иранских СМИ опубликовали комментарии неназванного высокопоставленного чиновника из Тегерана о том, что Иранне примет "15 пунктов" Трампа и пока настроен сам определять, когда и на каких условиях завершать войну.





