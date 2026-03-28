В Грузии выявлена коррупционная схема при сдаче экзаменов на водительские права

28.03.2026 13:45





В Грузии раскрыта схема манипуляций при сдаче экзаменов на получение водительских прав. По заявлению Министерства внутренних дел, сотрудники Генеральной инспекции предъявили обвинение одному лицу по факту злоупотребления служебными полномочиями, а трое лиц на основании соответствующего заключения были уволены из ведомства.



«Следствием установлено, что сотрудник Сервисного агентства МВД – Д.И., 1977 года рождения, в обязанности которого входило проведение практического экзамена для лиц, желающих получить водительское удостоверение, злоупотребил служебными полномочиями и во время экзамена намеренно направлял им же «заваленных» кандидатов к связанному с ним лицу для прохождения практических занятий, получая от этого материальную выгоду.



Расследование ведётся по статье 332 Уголовного кодекса. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были выявлены признаки дисциплинарных нарушений со стороны сотрудников Сервисного агентства – Г.С., Л.К. и А.Б., что было подтверждено в результате служебной проверки.



В результате данных нарушений трём гражданам были неправомерно выданы водительские удостоверения. В отношении сотрудников Сервисного агентства МВД – Г.С., Л.К. и А.Б. применено дисциплинарное взыскание в виде увольнения», — говорится в заявлении.



Источник: SOVA

