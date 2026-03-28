Андрия Джагмаидзе: Желательно, чтобы полемика вокруг избрания нового Патриарха не вызвала раскол в обществе

28.03.2026 11:49





«Когда Патриарх принял решение назначить епископа Шио местоблюстителем патриаршего престола, он сказал в узком кругу, что сделал это, чтобы прекратить обсуждение этой темы, скрытое завещание может вызвать некоторую тревогу в обществе», — сказала глава Службы по связям с общественностью Патриархии Грузинской Православной Церкви Андрия Джагмаидзе.



По его словам, после назначения местоблюстителем, епископ Шио тщательно исполнял молитвы и благословения Католикоса-Патриарха и руководил деятельностью Патриархии.



«На сегодня все первосвященники в Грузии были рукоположены Католикосом-Патриархом и служили при его правлении. Их духовный путь сформировался именно в его время. Поэтому, конечно, престол, уготованный Католикосом-Патриархом, представляет интерес для всех в этом отношении, поскольку он является выражением воли Католикоса-Патриарха. В конечном счете, все остальное будет решаться в соответствии с порядком, изложенным в уставе правления. Священный Синод примет решение на основе воли всех участвующих членов», — сказал Андрия Джагмаидзе.



Что касается вопроса об избрании Патриарха, то, по словам Джагмаидзе, Священный Синод изберет нового Католикоса-Патриарха в строгом соответствии с уставом правления церкви.



«Процедура не зависит от телевизионных полемик. Католикос-Патриарх будет избран Священным Синодом на расширенном заседании. Его Святейшество Шио, который взойдет на Патриарший престол, вместе с другими членами Синода проведет этот процесс в строгом соответствии с Уставом правления Грузинской Апостольской Автокефальной Церкви. Католикоса-Патриарха избирут большинством голосов епископы, являющиеся членами Синода», — отметил Андрия Джагмаидзе.







