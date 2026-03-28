Омбудсмен: Нет доказательств, что Паата Манджгаладзе был организатором или соучастником насилия

28.03.2026 17:26





Я слышал много общих, политических комментариев. Это не имеет существенного значения, важна юридическая сторона дела, — заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По его словам, важно, чтобы были изучены все доказательства, и суд вынес соответствующий вердикт.



«Я слышал много общих, политических комментариев. Это не имеет принципиального значения, важна юридическая сторона этого дела. Главное, есть ли в деле доказательства, что является ли Паата Манджгаладзе организатором насилия или нет. Может быть, кому-то нравится Паата, а может и нет, но это не имеет значения. В представленном мной в суд заключении написано примерно следующее: дело, которое мы изучили, имеющиеся в деле доказательства не позволяют нам говорить, что Паата Манджгаладзе совершил организацию насилия, был соучастником этого преступления. Мы не увидели таких доказательств в деле и заявили об этом, потому что суд должен обратить на это внимание.



По нашему мнению, он не совершил деяние, предусмотренное этой статьей. Я не хочу говорить об этом заранее и не знаю, к какому выводу придет суд», — сказал Иоселиани.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





