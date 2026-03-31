«Альянс оппозиции»: Мы начинаем кампанию национальной мобилизации

31.03.2026 11:40





«35 лет назад, в этот день, 31 марта, граждане Грузии на всей территории страны, включая Абхазию и Самачабло, выразили свою твёрдую волю к восстановлению независимости Грузии — той независимости, которая была провозглашена ещё 26 мая 1918 года», — говорится в заявлении «Альянса оппозиции».



Как отмечается в заявлении, обе эти даты — 31 марта и 26 мая — являются важнейшими в истории независимой Грузии и связаны с ключевым вызовом для грузинского народа — вопросом государственной независимости.



«Мы убеждены, что и сегодня Грузия стоит перед аналогичным вызовом. Именно поэтому сегодня, 31 марта, «Альянс оппозиции» запускает совместную кампанию национальной мобилизации. Это инициатива «Альянса оппозиции», однако это не исключительно наша задача — это общее дело для всех.



Наши цели очень просты: во-первых, усилить прямую, личную коммуникацию с гражданами; во-вторых, нейтрализовать пропаганду режима, поскольку сегодня двумя главными инструментами этого режима являются ложь и страх; в-третьих, тот гнев, протест и стремление к переменам, которые уже много лет существуют в обществе, необходимо превратить в реальные политические действия; в-четвёртых, нужно победить страх, который этот режим целенаправленно насаждал годами. И, наконец, необходимо увеличить число людей, вовлечённых в протест — перемены не происходят только разговорами, для изменений необходимо, чтобы мы все вместе выступили, как это было 35 лет назад на референдуме 31 марта.



Эта кампания продлится два месяца, а её символической кульминацией станет 26 мая — в День независимости Грузии — крупная, многолюдная акция, запланированная в Тбилиси.



Для нас, для нашего дела и для победы крайне важно, чтобы к этой кампании присоединились и другие политические и гражданские группы, а также активные граждане. Мы хотим поблагодарить людей, которые сегодня находятся в заключении, в плену, тех, кто был в заключении и был освобождён, тех, кто подвергался пыткам, отравлению, физическому насилию, кто потерял работу, доход, чья жизнь была разрушена. Всех, кто ежедневно стоит на проспекте Руставели, в Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Гори, Чхороцку или в других городах. Всех, кто участвует в субботних маршах в Тбилиси. Для нас честь быть в этой борьбе вместе с вами. Мы никому не обещаем лёгкого пути.



Мы не обещаем чудес. Но одно мы знаем точно: если мы остановимся — перемен не будет, если будем действовать — смена режима станет лишь вопросом времени и цены. Поэтому мы призываем всех активно включиться в эту кампанию, а через два месяца, 26 мая, вновь собраться всем вместе в Тбилиси», — говорится в заявлении «Альянса оппозиции».





