Николоз Самхарадзе: Оппозиция, похоже, готовится к выборам 2028 года, у них нет шансов на успех

31.03.2026 14:02





«Оппозиция, похоже, готовится к выборам 2028 года и начинает подготовку уже сейчас. Возможно, они понимают, что больше не стоит надеяться на иностранные столицы, такие как Таллин и Вильнюс. Поэтому им нужно обращаться к грузинскому обществу», — заявил председатель Комитета по иностранным делам парламента Николоз Самхарадзе в интервью Первому каналу Грузии.



Самхарадзе был задан вопрос о заявлении «Альянса оппозиции» относительно кампании национальной мобилизации.



По его оценке, «грузинский народ настолько хорошо знает их нрав, что у них нет никаких шансов на успех в выборах».



«Немного приукрашено сказано, что им что-то посоветовали. Вероятно, им дали инструкцию объединиться, однако мы говорим о фиктивном объединении и расколе. Это всё то же «Единое национальное движение», как и раньше. Они всегда были едины, но инструкторы сказали им, что будет выгоднее выступать вместе, единым фронтом», — отметил Самхарадзе.



Сегодня «Альянс оппозиции» сделал заявление по поводу кампании мобилизации: «31 марта «Альянс оппозиции» начинает совместную национальную кампанию мобилизации. Это инициатива «Альянса оппозиции», но это дело не только нашей исключительной ответственности, это дело всех», — заявили представители «Альянса оппозиции».





