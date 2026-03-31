Судья определил Меги Диасамидзе 2-дневный административный арест


31.03.2026   15:31


Тбилисский городской суд признал активистку Меги Диасамидзе административным правонарушителем. По решению судьи Давида Макаридзе, Диасамидзе избран двухдневный административный арест.

Министерство внутренних дел обвиняло Меги Диасамидзе в «перекрытии тротуара» 18 декабря.

В Тбилисском городском суде также назначены административные судебные процессы в отношении других активистов.


