Судья определил Меги Диасамидзе 2-дневный административный арест

31.03.2026 15:31





Тбилисский городской суд признал активистку Меги Диасамидзе административным правонарушителем. По решению судьи Давида Макаридзе, Диасамидзе избран двухдневный административный арест.



Министерство внутренних дел обвиняло Меги Диасамидзе в «перекрытии тротуара» 18 декабря.



В Тбилисском городском суде также назначены административные судебные процессы в отношении других активистов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





