Посольство Эстонии: Дорогие грузины, желаем вам мудрости и мужества в деле сохранения вашей независимости

Как отмечается в заявлении, референдум 31 марта 1991 года является важнейшим этапом в истории Грузии.



«35 лет назад большинство грузинского народа поддержало восстановление независимости своей страны. Референдум 31 марта 1991 года — важнейший этап в истории Грузии. Дорогие грузины, желаем вам мудрости и смелости, чтобы всегда сохранять независимость. На основании результатов референдума Верховный Совет принял Акт о независимости и освободил Грузию от 70-летней советской оккупации», — говорится в заявлении.





