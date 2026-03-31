Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Тамар Черголеишвили: Мы представим в США план по смене власти


31.03.2026   16:24


«Мы отправляемся в США с одной целью — представить план того, как сменить власть», — заявила лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.

По словам Черголеишвили, перед поездкой в США члены «Альянса оппозиции» посетят Европу.

«Планируется визит в Соединённые Штаты. До этого у членов альянса будет визит в Европу. В США мы едем с одной целью — представить наш план: как мы меняем власть, как побеждаем союзный России режим в Грузии и как свободный мир побеждает во всём Южном Кавказе», — заявила Тамар Черголеишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна