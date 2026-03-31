|
Тамар Черголеишвили: Мы представим в США план по смене власти
31.03.2026 16:24
«Мы отправляемся в США с одной целью — представить план того, как сменить власть», — заявила лидер партии «Федералисты» Тамар Черголеишвили.
По словам Черголеишвили, перед поездкой в США члены «Альянса оппозиции» посетят Европу.
«Планируется визит в Соединённые Штаты. До этого у членов альянса будет визит в Европу. В США мы едем с одной целью — представить наш план: как мы меняем власть, как побеждаем союзный России режим в Грузии и как свободный мир побеждает во всём Южном Кавказе», — заявила Тамар Черголеишвили.