Папуашвили: Объединение веры, государства и национального символа — главное наследие эпохи Патриарха

31.03.2026 23:39





Депутаты законодательного органа на пленарном заседании парламента Грузии почтили память Католикоса-Патриарха Илии II минутой молчания.



Как отметил председатель парламента Шалва Папуашвили в начале пленарного заседания, имя Патриарха неразрывно связано с духовным и государственным возрождением современной Грузии.



«На прошлой сессионной неделе мы прервали пленарные заседания в связи с кончиной Католикоса-Патриарха Илии II, что стало большой скорбью для нашего народа, нашего государства и для многих не только в Грузии, но и за её пределами. Мы получили множество соболезнований из разных стран, от наших друзей, из диаспоры. Все, кто имел связь с Грузией в течение последних 50 лет, разделили эту скорбь. Разумеется, и сегодня мы отдаём дань уважения человеку, имя которого неразрывно связано с духовным и государственным возрождением современной Грузии. Его деятельность выходит за рамки церкви и является одним из главных факторов укрепления государственности.



Именно с его заслугами и трудом связаны три переломных события: окончательное, всеобщее и, что важно, достойное признание автокефалии Грузинской православной церкви, которое стало предвестником государственной независимости Грузии; подписание конституционного соглашения — конкордата между государством и церковью, что придало их отношениям конституционный статус; восстановление пятикрестного флага в качестве государственного символа, что стало выражением нашей исторической идентичности и духовного единства.



Именно здесь, 27 апреля 1999 года, в этом зале, с этой трибуны Католикос-Патриарх Илия II обратился к парламенту и открыто призвал восстановить исторический флаг, что в итоге и было реализовано. Эти три акта — объединение веры, государства и национального символа — являются главным наследием эпохи Патриарха. Поэтому его вклад будет не только частью прошлого, но и будет сопровождать наше государство, нашу церковь и общественное сознание.



Прошу почтить память Католикоса-Патриарха Илии II минутой молчания. Вечная ему память», — заявил Шалва Папуашвили.





