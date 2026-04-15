Лидер «Дроа» и еще 7 пострадавших женщин направили письмо комиссару Совета Европы

15.04.2026 18:18





Лидер «Дроа» Элене Хоштария вместе с 7 пострадавшими женщинами сегодня направила письмо комиссару Совета Европы по правам человека Майклу О’Флаэрти о практике насильственного раздевания в изоляторах временного содержания, - указанную информацию распространяет партия «Дроа».



По информации партии, Элене Хоштария и подписанты письма призывают комиссара использовать все имеющиеся в рамках его полномочий механизмы для прекращения этой унижающей достоинство практики и привлечения к ответственности всех виновных лиц.



При этом, по данным «Дроа», в письме подчёркивается, что насилие, совершённое в марте 2025 года в отношении Элене Хоштария в Дигомском изоляторе, не является единичным случаем. По их заявлению, практика насильственного раздевания носит системный характер и используется для насилия и запугивания участников демократического, проевропейского движения сопротивления.



«Отчёт «Московского механизма» ОБСЕ чётко подчеркнул, что случаи насильственного раздевания — это не просто процедурные нарушения, это системное нарушение прав человека. И эта практика является одной из опор более широкой, организованной государством системы пыток», — говорится в обращении.



По мнению подписантов письма, для прекращения унижающей достоинство практики насильственного раздевания задержанных недостаточно лишь документирования этих случаев — виновные должны быть наказаны, и их привлечение к ответственности станет единственным эффективным сдерживающим фактором против нормализации пыток.



«Непрекращающееся сопротивление, стойкость и выносливость граждан Грузии — участников протеста — ясно показывают, что в Грузии не может установиться стабильность без восстановления справедливости и признания человеческого достоинства высшей ценностью», — говорится в обращении.



По информации «Дроа», широкая общественность узнала о практике незаконного и насильственного раздевания задержанных женщин, и не только женщин, после событий 28 ноября 2024 года.



Обращение подписали: Тамуна Гиоргадзе, Лика Басилая-Шавгулидзе, Мариам Меликишвили, Нуца Махарадзе, Нино Бардзимашвили, Нино Даташвили, Элене Хоштария и Кристине Ботковели (Нэнси Воланд).





