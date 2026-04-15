Папуашвили: Оппозиция думает, что она как в кино, просто для них начался новый сезон

15.04.2026 18:21





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил грузинским журналистам в Турции, что главная проблема оппозиции заключается в том, что она «живет чужой жизнью».



По его словам, оппозиция ведёт себя так, будто находится в кино, и становится участником процессов, происходящих в других странах.



«Посмотрят на Венесуэлу — становятся венесуэльцами, посмотрят на Венгрию — становятся венграми, посмотрят на Украину — становятся украинцами и так далее. Они оторваны от своей страны и своих избирателей, это группа, которая живёт чужой жизнью. Им кажется, что они в кино: они смотрят на происходящее в мире как на фильм и считают себя его участниками.



Они постоянно становятся участниками процессов, происходящих в других странах. У них есть определённое расстройство в том смысле, что они вовлекаются в события за пределами своей страны и теряют связь с реальностью. За столько лет они так и не поняли, что это не тот путь, которым можно завоевать доверие избирателей.



Они просто смотрят очередную серию. В этой «серии» речь идёт о Венгрии, где оппозиция победила на парламентских выборах. В предыдущей «серии» в Венесуэле при внешнем вмешательстве президент был вынужден покинуть страну, и тогда они поддерживали тот сценарий. Они просто следят за этим «сериалом» — сейчас для них такой сезон. Завтра произойдёт что-то другое — и они так же переключатся.



У них нет собственной повестки, позиции и политики — это группа, которая зависит от других и следует за ними», — заявил Шалва Папуашвили.







