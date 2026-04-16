В Боржоми строится жилой дом для семей беженцев

16.04.2026 12:02





С целью расселения 150 семей беженцев в Боржоми строится жилой корпус, соответствующий современным стандартам.



В новом здании полностью отремонтированные квартиры будут переданы тем семьям переселенцев, которые проживают в Боржомском муниципалитете в так называемых зданиях компактного расселения.



Бюджет строительства составляет 15 374 192 лари. Для создания полноценной жилой среды проект также предусматривает благоустройство внешней инфраструктуры. Заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам беженцев Давид Кайкацишвили встретились с проживающими в Боржоми беженцами и на месте ознакомились с ходом строительных работ, направленных на их расселение.



Параллельно с Боржоми жилые комплексы для семей беженцев строятся ещё в трёх городах — Тбилиси, Зугдиди и Рустави.







