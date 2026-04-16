Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Боржоми строится жилой дом для семей беженцев


16.04.2026   12:02


С целью расселения 150 семей беженцев в Боржоми строится жилой корпус, соответствующий современным стандартам.

В новом здании полностью отремонтированные квартиры будут переданы тем семьям переселенцев, которые проживают в Боржомском муниципалитете в так называемых зданиях компактного расселения.

Бюджет строительства составляет 15 374 192 лари. Для создания полноценной жилой среды проект также предусматривает благоустройство внешней инфраструктуры. Заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам беженцев Давид Кайкацишвили встретились с проживающими в Боржоми беженцами и на месте ознакомились с ходом строительных работ, направленных на их расселение.

Параллельно с Боржоми жилые комплексы для семей беженцев строятся ещё в трёх городах — Тбилиси, Зугдиди и Рустави.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна