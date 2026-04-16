|
|
|
В Боржоми строится жилой дом для семей беженцев
16.04.2026 12:02
С целью расселения 150 семей беженцев в Боржоми строится жилой корпус, соответствующий современным стандартам.
В новом здании полностью отремонтированные квартиры будут переданы тем семьям переселенцев, которые проживают в Боржомском муниципалитете в так называемых зданиях компактного расселения.
Бюджет строительства составляет 15 374 192 лари. Для создания полноценной жилой среды проект также предусматривает благоустройство внешней инфраструктуры. Заместитель министра по делам вынужденных переселенцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Георгий Цагареишвили и директор Агентства по делам беженцев Давид Кайкацишвили встретились с проживающими в Боржоми беженцами и на месте ознакомились с ходом строительных работ, направленных на их расселение.
Параллельно с Боржоми жилые комплексы для семей беженцев строятся ещё в трёх городах — Тбилиси, Зугдиди и Рустави.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна