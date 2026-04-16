Расширен перечень наркотических средств, подлежащих строгому контролю
16.04.2026 13:36
Парламент в третьем чтении единогласно поддержал поправку к Закону Грузии «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи».
Вопрос был вынесен на обсуждение заместителем министра труда, здравоохранения и социальных вопросов Ириной Цакадзе.
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров обновляется с целью включения новых веществ в соответствии с списками конвенций ООН. В списки конвенций включены вещества, находящиеся под международным контролем, которые не используются в медицинских и фармацевтических целях.
В соответствующие списки Закона Грузии «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и наркологической помощи», в перечень «наркотических средств, подлежащих строгому контролю» включены 15 новых веществ, добавленных в списки ООН, а перечень «психотропных веществ» дополнен одним веществом.
Кроме того, законопроект добавляет 18 новых веществ в таблицу списка прекурсоров.
