Гогита Тодрадзе назначен исполнительным директором «Грузстата» на новый срок

16.04.2026 17:55





По решению премьер-министра Грузии, исполнительным директором Национальной службы статистики Грузии на новый срок назначен Гогита Тодрадзе.



По информации Национальной службы статистики Грузии, Тодрадзе был отобран на данную должность на конкурсной основе.



«Конкурсный процесс провела комиссия, созданная постановлением правительства Грузии №110 от 16 марта 2026 года, которая по итогам оценки кандидатов отобрала Гогиту Тодрадзе и представила его кандидатуру премьер-министру для назначения.



Гогита Тодрадзе занимает должность исполнительного директора «Сакстата» с 2018 года. Он получил высшее образование в Тбилисском государственном университете имени Иванэ Джавахишвили по направлениям экономики (статистика) и права. С 2006 года имеет степень академического доктора экономики.



Он обладает почти 25-летним опытом работы в «Грузстате». Карьеру начал в 2002 году на должности экономиста в управлении переписи населения. В разные годы работал заместителем начальника управления социальной инфраструктуры, заместителем начальника и начальником Тбилисского управления статистики. В 2006–2016 годах был начальником департамента бизнес-статистики, в 2016–2018 годах - заместителем исполнительного директора, а с 2018 года - исполнительным директором.



Гогита Тодрадзе активно участвует в международной статистической деятельности. С 2017 года участвует в рабочих группах экспертов Европейской экономической комиссии ООН (UNECE). В 2019–2022 годах был членом Статистической комиссии ООН (UNSC).



В 2018 году был избран членом бюро Комитета по статистике Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (UNESCAP), а в 2020–2022 годах занимал должность председателя этого бюро.



С июня 2025 года является членом бюро и вице-президентом Конференции европейских статистиков (CES) UNECE, а в сентябре 2025 года был избран членом Международного статистического института (ISI).



Кроме того, Гогита Тодрадзе имеет 15-летний непрерывный педагогический стаж. С 2009 года читает лекции по статистике в различных высших учебных заведениях. С 2017 года является ассоциированным профессором Грузинского института общественных дел (GIPA), а с 2022 года - полным профессором Кавказского международного университета.



Исполнительный директор «Грузстата» назначается премьер-министром Грузии сроком на четыре года. Гогита Тодрадзе приступит к исполнению обязанностей на новый срок с 3 мая 2026 года», - говорится в информации.





