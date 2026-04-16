Махашвили: С членами делегации „Веймарского треугольника“ у нас прошла очень интересная

16.04.2026 22:00





С делегацией стран «Веймарского треугольника» состоялся очень интересный, конструктивный разговор — Мы обсудили все вопросы, которые волнуют как грузинскую сторону, так и сторону Европейского союза, — об этом после встречи с членами делегации «Веймарского треугольника» заявил председатель комитета парламента по евроинтеграции Леван Махашвили.



По его словам, общее настроение сторон заключается в необходимости конструктивного диалога.



«Состоялся очень интересный, конструктивный, детальный разговор. Мы обсудили все вопросы, которые волнуют как грузинскую сторону, так и сторону Европейского союза, в частности, эти государства: Польшу, Германию, Францию. Они представили своё видение того, в чём видят проблемы, какие могут быть пути решения. Разумеется, мы также представили, где видим проблемы и как представляем их решение. Конечно, есть общее настроение, что необходим конструктивный диалог. Какими бы сложными ни были вопросы, диалог необходим для того, чтобы по тем вопросам, которые важны для обеих сторон, найти общее решение», — заявил Махашвили.



Депутат большинства отметил, что на встрече грузинская сторона подняла вопрос информации о Грузии, размещённой на сайте Министерства иностранных дел Германии, где Саломе Зурабишвили по-прежнему указана как президент.



Леван Махашвили отметил, что немецкая сторона назвала причиной техническую проблему. Депутат выразил надежду, что проблема будет устранена в ближайшее время.



«В качестве одного из вопросов я отметил, что для нас непонятно, как примерно в течение двух лет немецкая сторона не смогла, по какой бы причине это ни было, исправить данный недочёт. Было сказано о технической проблеме, однако я зафиксировал, что для Германии в течение двух лет исправление столь простой проблемы не должно быть технической проблемой ни при каких обстоятельствах. Кроме технической проблемы мы не услышали другого ответа. Надеюсь, если это действительно техническая проблема, в ближайшее время она будет устранена», — заявил Махашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





