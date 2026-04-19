Монах Николоз был найден мертвым в своей квартире

19.04.2026 18:43





Нариман Макарашвили, также известный как «монах Николоз» (Нариман), был найден мертвым в своей квартире.



В МВД Грузии сообщили, что по факту ведется расследование по статье 115 Уголовного кодекса, которая предусматривает доведение до самоубийства.



Монах Николоз проживал в Тбилиси и позиционировал себя как священнослужитель. У него сформировался круг последователей, которые верили в его способность исцелять и совершать чудеса.



Макарaшвили принял монашеский постриг 5 июня 1992 года и в течение трех лет находился в послушании у отца Габриэла (официально канонизированный ГПЦ старец, который большую часть жизни провел как монах, часто ведя аскетичный и очень необычный образ жизни — ред.).





Официальная Грузинская православная церковь его не признавала — согласно открытым источникам, в 2016 году он был отлучен от ГПЦ. Тогда церковь распространила заявление о том, что «почти двадцать лет он не совершал священнослужение из-за проблем со здоровьем».



Нариман Макарашвили вел уединенный образ жизни, находясь в затворничестве в своей квартире. И соблюдал молчание — общался с теми, кто приходил к его дому, через записки.



Соседи неоднократно жаловались на его поведение, а также на большое количество людей, собиравшихся возле дома.



Для одних — в частности, его последователей — он был духовным лидером и чудотворцем. У остальных — вызывал сомнения и воспринимался как представитель псевдорелигиозного движения.



Последователи в разное время предоставляли ему жилье по разным адресам, что нередко становилось причиной конфликтов с полицией и соседями. Его дважды выселяли — сначала с улицы Барнова, затем с улицы Зестафони.





