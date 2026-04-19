Гегелия: Развитие порта Анаклия должно быть осуществлено на западные инвестиции и при вовлеченности американских и европейских партнеров

19.04.2026 18:43





Сегодня для Грузии и грузинского народа открывается совершенно новое окно возможностей — порт Анаклия может быть построен при участии западных партнёров, и страна вернётся к западному курсу — «Сильная Грузия — Лело» чётко заявляет, что порт Анаклия должен быть построен как логическое продолжение и часть цепочки Южнокавказского пути мира и благополучия имени Трампа, — об этом на брифинге заявил международный секретарь «Сильной Грузии — Лело» Григол Гегелия.



По его словам, порт Анаклия и демократическое развитие не могут и не должны рассматриваться отдельно друг от друга.



«Заявление американского конгрессмена Джо Уилсона и недавний визит представителей Государственного департамента напоминают и подтверждают, что Грузия остаётся важным стратегическим пространством, к которому интерес США остаётся высоким и растёт. Этот интерес напрямую связан с проектом глубоководного порта Анаклия. Проектом, который определяет роль Грузии в регионе и связь нашей страны с международными экономическими и системами безопасности. Анаклия — это не только экономический проект. Это суверенный и стратегический выбор Грузии. На фоне беспрецедентной конкуренции между глобальными силами за влияние и контроль над критическими ресурсами, проект порта Анаклия, как ворота между континентами и портал, соединяющий Грузию с внешним миром, становится всё более критически важным для национальных интересов Грузии и США. В то же время позиция Уилсона напоминает нам, что сильная демократия и свободные выборы являются необходимым условием для принятия стратегических решений, исходя из интересов страны, прозрачно и с учётом национальных интересов грузин, а не под внешним влиянием и давлением.



Именно поэтому порт Анаклия и демократическое развитие не могут и не должны рассматриваться отдельно друг от друга. Сегодня для Грузии и грузинского народа открывается совершенно новое окно возможностей — порт Анаклия может быть построен при участии западных партнёров, и страна вернётся к западному курсу, к историческому выбору, который наш народ всегда имел.



«Сильная Грузия — Лело» чётко заявляет, что: 1. порт Анаклия должен быть построен как логическое продолжение и часть цепочки Южнокавказского пути мира и благополучия имени Трампа; 2. порт Анаклия должен развиваться за счёт западных инвестиций с участием американских и европейских партнёров, а не в интересах российских и китайских государственных компаний; 3. порту должен быть присвоен статус стратегического объекта национального значения, и его реализация должна осуществляться в условиях высокой прозрачности и институционального контроля, прозрачно и с соблюдением международных практик. Необходимо, чтобы в стране была обеспечена свободная, справедливая и конкурентная избирательная среда, что является основой стабильного развития нашей страны. Именно этого требует от нашего де-факто режима Европейский союз и США.



Сегодня перед Грузией стоит чёткая задача — использовать существующую возможность, сделать шаг к демократии и обеспечить, чтобы порт Анаклия стал основой стратегического развития нашей страны, что принесёт гражданам Грузии благосостояние и процветание, а в бюджет — сотни миллионов доходов.



Наша команда будет активно продолжать работу и борьбу в этом направлении. Мы добьёмся мирных политических изменений, Анаклия будет построена на правильных для Грузии условиях, с участием наших западных партнёров, и эта страна вернётся на тот исторический путь, который всегда отличал нас как нацию», — заявил Григол Гегелия.





