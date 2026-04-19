Минобразования Грузии: Дети из соцуязвимых семей получат школьную форму бесплатно

19.04.2026 18:43





Глава Минобразования Грузии Гиви Миканадзе пояснил вопрос введения обязательной школьной формы в государственных школах. Он отметил, что государство будет контролировать ее стоимость, а социально уязвимые семьи получат форму бесплатно.



По его словам, это позволит продавать форму по минимальной цене и сделает ее покупку для семей значительно дешевле, чем обеспечение ребенка одеждой в течение учебного года.



«Особенно важно, чтобы был обеспечен равный подход и чтобы в одежде не существовало каких-то различающихся принципов, которые вызывают определенное недовольство в школах как среди учеников, так и среди родителей. Этот компонент определенного неравенства должен быть раз и навсегда устранен.



<…> Кроме того, по решению премьер-министра, все семьи, чьи дети с 1-го по 6-й класс включительно и которые определены Министерством здравоохранения как социально уязвимые и имеют 60 000 баллов или меньше, получат школьную форму бесплатно», — заявил министр.





