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ПА ОБСЕ примет «Гаагскую декларацию», в которую войдет и резолюция по Грузии


08.07.2026   10:24


Парламентская ассамблея ОБСЕ сегодня примет «Гаагскую декларацию», которая содержит резолюцию по Грузии. Об этом сообщается на сайте Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Главным автором резолюции «Обеспечение целостности выборов и защита основных свобод в Грузии» является американский конгрессмен Джо Уилсон.

Согласно проекту резолюции, Парламентская ассамблея ОБСЕ:

выражает обеспокоенность в связи с проведением парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года и отмечает, что в отчетах БДИПЧ/ОБСЕ подчеркиваются существенные нарушения;

выражает обеспокоенность сообщениями о признаках фальсификации на избирательных участках, манипулировании голосами, подкупе избирателей, использовании так называемых «каруселей» и воспрепятствовании работе оппозиционных наблюдателей на избирательных участках во время местных выборов в октябре 2025 года;

осуждает принятие ограничительного законодательства, в частности закона «О прозрачности иностранного влияния», изменений в закон «О собраниях и манифестациях», а также изменений в Кодекс об административных правонарушениях, которые существенно ограничивают свободу объединений, средств массовой информации, выражения мнений и собраний;

выражает обеспокоенность систематическим использованием административного ресурса и консолидацией институциональной власти, что создает неравные условия, подрывает доверие общества к демократическому процессу и формирует де-факто однопартийное правление;

осуждает произвольные задержания и преследование представителей политической оппозиции, средств массовой информации и мирных демонстрантов, поддерживающих демократическое и европейское будущее Грузии;

вновь подчеркивает, что подрыв механизмов демократического контроля и системы сдержек и противовесов, а также отступление от обязательств, принятых перед ОБСЕ, напрямую ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции;

подчеркивает, что легитимность любых результатов выборов зависит от соблюдения международных стандартов проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает власти Грузии:

освободить всех грузинских политических заключенных, идентифицированных национальными и международными правозащитными организациями;

отменить все законодательные акты, ограничивающие основные свободы и противоречащие обязательствам Грузии в сфере защиты прав человека;

начать всестороннее и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях в ходе выборов 2024 и 2025 годов и привлечь виновных лиц к ответственности;

начать процесс проведения подлинных реформ с целью восстановления независимости судебной системы и Центральной избирательной комиссии в консультации с Венецианской комиссией и БДИПЧ/ОБСЕ;

обеспечить безопасные условия для деятельности гражданского общества и независимых средств массовой информации, чтобы они могли работать без опасений преследования.

Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает своих членов и международное сообщество:

продолжить взаимодействие с властями Грузии в целях незамедлительного восстановления демократических норм и организации будущих избирательных процессов в полном соответствии с обязательствами, принятыми перед ОБСЕ;

отказаться от признания результатов любых выборов, проведенных в Грузии, если они не признаны свободными, справедливыми и демократическими заслуживающими доверия международными и местными наблюдательными миссиями;

продолжить внимательно следить за ситуацией с правами человека в Грузии и поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическим ценностям.

Напомним, что 33-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ началась 4 июля и завершается сегодня.


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