Оппозиционный Formula TV сокращает сотрудников и эфирное время из-за финансового кризиса

08.07.2026 10:41





Этот материал является частью партнерства с изданием OC Media. Оригинал на английском языке вы можете прочитать здесь.



Грузинский телеканал Formula принял решение отказаться от утренних прямых эфиров и сократить часть сотрудников. Руководство канала заявило, что причиной стали серьезные финансовые проблемы, в которых оно обвинило власти. При этом на телеканале подчеркнули, что эти меры являются болезненными, но необходимыми для сохранения работы СМИ.



Директор и основной акционер Formula Миша Мшвилдадзе рассказал об изменениях вечером 5 июля. По его словам, новая структура вещания стала ответом на финансовые трудности, с которыми канал столкнулся «из-за позиции властей».



«Этими изменениями мы хотим предотвратить гораздо более серьезный кризис — ситуацию, когда мы не сможем выполнять текущие обязательства и в конечном итоге будем вынуждены закрыться. Мы не должны этого допустить», — заявил Мшвилдадзе.



Он выразил надежду, что этот «болезненный путь» позволит телеканалу выйти на новый этап стабильности.



С понедельника ведущий Formula Ираклий Кикнавелидзе начал вести новую дневную программу «Здравствуй, Грузия». Она заменила утреннее шоу «Пробудись, Грузия», которое ранее выходило в 09:00.



Согласно новому расписанию, прямые эфиры телеканала теперь начинаются на три часа позже: сначала выходит дневной выпуск новостей, после чего начинается программа Кикнавелидзе.



«Из-за серьёзного финансового кризиса мы приняли решение сократить эфирное время, соответственно уменьшить расходы и, к сожалению, расстаться с частью сотрудников», — заявил ведущий в эфире.



Он также рассказал о том, как финансовые проблемы отразились на работниках телеканала:



«Мы уже много месяцев работаем без зарплаты. Несколько лет мы переживаем финансовую нестабильность. Давно сотрудники Formula не знают, что значит получать зарплату полностью и вовремя».



Кикнавелидзе отметил, что многие «мечтают о закрытии» телеканала, однако этого не произойдёт. По его словам, сотрудники Formula работают не ради материальной выгоды, а ради определённой идеи.



Он также заявил о растущем давлении со стороны государства на критически настроенные к власти силы, включая политические партии и гражданское общество. По его словам, «Formula и грузинские СМИ находятся на передовой борьбы за демократию в Грузии».



Позже в интервью изданию OC Media Кикнавелидзе сообщил, что финансовый кризис канала связан как с ограничительными законами, принятыми правящей партией «Грузинская мечта» и затронувшими международное финансирование, так и с действиями властей, которые, по его словам, напрямую или косвенно препятствуют размещению рекламы на телеканале.



«За последний год — полтора года наши рейтинги росли, однако доходы от рекламы не увеличились. Более того, можно сказать, что очень мало компаний готовы размещать у нас рекламу», — отметил он.



Ещё одним инструментом давления он назвал деятельность Комиссии по коммуникациям Грузии. Formula стал одним из двух телеканалов, близких к оппозиции, которые недавно были оштрафованы комиссией за предполагаемые нарушения правил вещания в новостных программах.



По словам Кикнавелидзе, несмотря на ограничения, Formula «очень часто» занимает второе место по популярности среди зрителей после крупнейшего провластного телеканала Imedi или третье место после телеканала TV Pirveli, также считающегося близким к оппозиции.



«Редко бывает, чтобы [провластный телеканал] Rustavi 2 обгонял нас. На самом деле чаще происходит наоборот — мы показываем лучшие результаты, хотя у них огромное финансирование», — заявил он.



Телеканал Formula был основан в 2019 году группой сотрудников, покинувших тогда оппозиционно настроенный телеканал Rustavi 2 после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) разрешил передачу его собственности прежнему владельцу. После этого редакционная политика Rustavi 2 постепенно стала более ориентированной на поддержку правительства.



Изначально главным акционером Formula был Давид Кезерашвили — бизнесмен и медиамагнат, который занимал пост министра обороны Грузии в 2006–2008 годах при правительстве партии «Единое национальное движение» (ЕНД).



В 2023 году Кезерашвили заявил, что передаёт половину своей контролирующей доли в Formula коллективу компании, а в 2025 году полностью отказался от своих акций телеканала.



Помимо финансовых проблем, Formula также столкнулся с уголовным расследованием после жалобы режиссёра Гоги Хаиндрава, поддерживающего правительство. Он обвинил телеканал в «ложном доносе» из-за одного из сюжетов. В Formula эти обвинения отвергли.



Источник: https://sovanews.tv" rel=nofollow> СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





