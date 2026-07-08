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Квривишвили примет участие в работе 12-го министериала «Зеленый энергетический коридор»
08.07.2026 10:57
В Баку состоится 12-е заседание министров в рамках проекта «Зеленый энергетический коридор» с участием высокопоставленных представителей правительств Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии.
Как говорится в информации, распространенной Министерством экономики Грузии, в мероприятии примет участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
«Участники министериала обсудят технико-экономическое обоснование проекта «Зеленый энергетический коридор», а также разработают детальный план дальнейших действий по реализации проекта.
В заседании примут участие министр энергетики Азербайджанской Республики Парвиз Шахбазов, государственный секретарь Министерства экономики и энергетики Венгрии Андраш Тот и министр энергетики Румынии Кристиан Бушой.
Следует отметить, что 17 декабря 2022 года между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией было подписано четырехстороннее соглашение «О стратегическом партнерстве в сфере развития и передачи зеленой энергии». Документ предусматривает создание нового маршрута поставок зеленой энергии между Южным Кавказом и Европой, что будет способствовать диверсификации источников энергоснабжения, укреплению энергетической безопасности и повышению стратегического значения региона», — говорится в информации.
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