|
|
|
Каладзе нашел оправдания подтоплению улиц Тбилиси
08.07.2026 12:41
Хочу сказать населению, что все проблемы будут решены. Погодные условия создали определенные проблемы в сфере инфраструктуры, и все будет приведено в порядок, — заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе.
По словам Кахи Каладзе, подтопление отдельных улиц обусловлено двумя причинами.
«За короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в результате чего были подтоплены несколько улиц, что создало проблемы для населения. Кроме того, у нас есть информация о том, какие проблемы возникли в отдельных районах из-за этих погодных условий. Не осталось ни одного места, куда не прибыли бы соответствующие службы нашего муниципалитета или сотрудники районных администраций и где они не поддерживали бы связь с населением.
Хочу сказать населению, что все проблемы будут решены. Погодные условия создали определенные проблемы в сфере инфраструктуры, и все будет приведено в порядок.
Что касается причин подтопления отдельных улиц, то их две. Во-первых, ливневая канализация засоряется сломанными ветками деревьев, а также мусором. Во-вторых, в целом отсутствуют ливневые сети либо они устарели. Именно поэтому с 2017 года, когда мы приступаем к выполнению реабилитационных работ, первое, что мы делаем, — приводим в порядок подземные коммуникации», — отметил Каладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна