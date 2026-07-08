Каладзе нашел оправдания подтоплению улиц Тбилиси

08.07.2026 12:41





Хочу сказать населению, что все проблемы будут решены. Погодные условия создали определенные проблемы в сфере инфраструктуры, и все будет приведено в порядок, — заявил на заседании городского правительства мэр столицы Каха Каладзе.



По словам Кахи Каладзе, подтопление отдельных улиц обусловлено двумя причинами.



«За короткий промежуток времени выпало большое количество осадков, в результате чего были подтоплены несколько улиц, что создало проблемы для населения. Кроме того, у нас есть информация о том, какие проблемы возникли в отдельных районах из-за этих погодных условий. Не осталось ни одного места, куда не прибыли бы соответствующие службы нашего муниципалитета или сотрудники районных администраций и где они не поддерживали бы связь с населением.



Хочу сказать населению, что все проблемы будут решены. Погодные условия создали определенные проблемы в сфере инфраструктуры, и все будет приведено в порядок.



Что касается причин подтопления отдельных улиц, то их две. Во-первых, ливневая канализация засоряется сломанными ветками деревьев, а также мусором. Во-вторых, в целом отсутствуют ливневые сети либо они устарели. Именно поэтому с 2017 года, когда мы приступаем к выполнению реабилитационных работ, первое, что мы делаем, — приводим в порядок подземные коммуникации», — отметил Каладзе.





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