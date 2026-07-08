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Вика Пилпани^ «Грузинская мечта» не допустит распада «ЕНД»


08.07.2026   13:11


«Как Михаил Саакашвили умудряется из тюрьмы проводить совещания, управлять партией, когда Георгию Гахария даже не дают возможности подключаться к судебным процессам, когда политические заключенные, молодые люди, не могут общаться со своими семьями», — об этом заявила член партии «За Грузию» Вика Пилпани.

По ее словам, Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта» не допустят распада «Национального движения».

««Грузинская мечта» стоит на «Национальном движении». Что касается внутренних разбирательств, каких-то внутренних непониманий, выборов и так далее — говорить об этом тоже несерьезно, поскольку сегодня перед нашими гражданами стоят гораздо более острые проблемы, чем внутренние споры «Национального движения»», — заявила Пилпани.


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