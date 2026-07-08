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Посол Китая поблагодарил Мариам Квривишвили за поддержку сотрудничества между странами
08.07.2026 13:14
Посольство Китая в Грузии распространяет информацию о встрече посла Китая Чжоу Цяня с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.
Как пишет посольство, посол Чжоу Цянь поблагодарил Мариам Квривишвили и министерство экономики за поддержку китайско-грузинского сотрудничества.
«7 июля посол Китая в Грузии Чжоу Цянь провел встречу, связанную с завершением миссии, с министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили. Посол Чжоу Цянь поблагодарил Мариам Квривишвили и министерство экономики за большую поддержку китайско-грузинскому сотрудничеству, выразил уверенность, что две страны продолжат расширение сотрудничества на основе взаимовыгодных и обоюдно полезных результатов, будут способствовать всеобъемлющему стратегическому партнерству для достижения большего развития.
Мариам Квривишвили положительно оценила особый вклад посла Чжоу Цяня в развитие отношений Грузия–Китай и содействие экономическому и торговому сотрудничеству, особенно в установлении и углублении всеобъемлющего стратегического партнерства. Она выразила готовность вместе с Китаем способствовать достижению большего количества новых результатов в практическом сотрудничестве между двумя странами, что принесет благополучие обоим народам», — пишет посольство Китая.
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