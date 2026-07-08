ПА ОБСЕ приняла «Гаагскую декларацию» с резолюцией по Грузии

08.07.2026 14:15





Парламентская ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) приняла «Гаагскую декларацию», в которую вошла резолюция о ситуации в Грузии. Главным спонсором резолюции «Защита целостности выборов и фундаментальных свобод в Грузии» выступил американский конгрессмен Джо Уилсон.



Согласно документу, Парламентская ассамблея ОБСЕ:



• выражает обеспокоенность проведением парламентских выборов в Грузии 26 октября 2024 года и отмечает, что в отчетах Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека были зафиксированы серьезные нарушения;

обеспокоена сообщениями о возможных нарушениях во время местных выборов в октябре 2025 года, включая признаки фальсификаций на избирательных участках, манипуляции с голосами, подкуп избирателей, использование схемы «каруселей» и препятствование работе представителей оппозиции и наблюдателей;

• осуждает принятие ограничительных законов, в том числе закона «О прозрачности иностранного влияния», поправок в закон «О собраниях и манифестациях», а также изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые, по мнению авторов резолюции, существенно ограничивают свободу объединений, СМИ, выражения мнения и собраний;

• выражает обеспокоенность систематическим использованием административного ресурса и усилением институционального контроля, что, по мнению ассамблеи, создает неравные условия, подрывает доверие общества к демократическим процессам и ведет к фактическому формированию однопартийного управления;

• осуждает произвольные задержания и преследование представителей политической оппозиции, журналистов и мирных демонстрантов, выступающих за демократическое и европейское будущее Грузии;

• подчеркивает, что подрыв механизмов демократического контроля и сдержек, а также отход от обязательств, взятых перед ОБСЕ, напрямую угрожают европейской и евроатлантической интеграции Грузии;

• отмечает, что легитимность любых результатов выборов зависит от соблюдения международных стандартов проведения свободных, справедливых и прозрачных выборов.

В резолюции Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает власти Грузии:



• освободить всех грузинских политических заключенных, признанных таковыми национальными и международными правозащитными организациями;

• отменить законодательство, которое ограничивает фундаментальные свободы и противоречит обязательствам Грузии в сфере защиты прав человека;

• провести всестороннее и прозрачное расследование всех сообщений о нарушениях во время выборов 2024 и 2025 годов и привлечь виновных к ответственности;

• начать реальные реформы для восстановления независимости судебной системы и Центральной избирательной комиссии при консультациях с Венецианской комиссией и ОБСЕ/БДИПЧ;

• обеспечить безопасные условия для работы гражданского общества и независимых СМИ без угроз давления или преследования.



Кроме того, ПА ОБСЕ призвала своих членов и международное сообщество:



• продолжать взаимодействие с властями Грузии для восстановления демократических норм и проведения будущих выборов в полном соответствии с обязательствами перед ОБСЕ;

• отказаться от признания результатов любых выборов в Грузии, которые не будут признаны свободными, справедливыми и демократическими надежными международными и местными наблюдательными миссиями;

• продолжать внимательно следить за ситуацией с правами человека в Грузии и поддерживать грузинский народ в его стремлении к демократическим ценностям.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





