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Кавелашвили: Мы должны уделять как можно меньше внимания таким персонам как Джо Уилсон


08.07.2026   15:40


Наша парламентская делегация дала [Джо Уилсону] надлежащий ответ. Следует уделять как можно меньше внимания оценкам подобных персон, — так президент Грузии Михаил Кавелашвили прокомментировал тот факт, что грузинская делегация в знак протеста покинула пленарное заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как заявил в беседе с журналистами Кавелашвили, члены парламента дают правильные замечания и объективную оценку высказываниям Уилсона.

«Наша парламентская делегация дала [Джо Уилсону] надлежащий ответ. Ежедневно члены нашего парламента дают достаточно правильные замечания и объективную оценку его высказываниям. Для меня совершенно очевидны действия одного конгрессмена, который является заинтересованной стороной, и то, что стоит за ним, также легко увидеть любому гражданину. Поэтому следует уделять как можно меньше внимания оценкам подобных персон», — заявил Михаил Кавелашвили.


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