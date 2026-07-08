Кавелашвили встретился с Тедросом Аданомом Гебреисусом

08.07.2026 16:27





Президент Грузии Михаил Кавелашвили встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.



Как отмечается в сообщении, в ходе встречи были обсуждены результаты многолетнего сотрудничества между Грузией и Всемирной организацией здравоохранения, а также перспективы дальнейшего развития партнерства в сфере здравоохранения.



«В ходе встречи были затронуты реформы, реализованные в сфере здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Было отмечено, что это сотрудничество внесло значительный вклад в развитие системы всеобщего здравоохранения, проведение реформы первичной медико-санитарной помощи, совершенствование фармацевтической политики и укрепление возможностей страны в сфере общественного здравоохранения.



Во время встречи было подчеркнуто, что в последние годы Грузия достигла значительных результатов, в том числе получила статус страны, свободной от малярии, расширила доступ к инновационным лекарственным препаратам и реализует реформы в направлении цифрового здравоохранения. Также было отмечено активное участие Грузии в деятельности Всемирной организации здравоохранения — членство в Исполнительном совете организации и сопредседательство в «Группе друзей всеобщего здравоохранения».



Стороны подтвердили готовность и в дальнейшем продолжать сотрудничество в направлении укрепления системы здравоохранения, внедрения современных стандартов и углубления совместных усилий в сфере глобального здравоохранения», — отмечается в информации.





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