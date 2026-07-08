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Прокуратура Грузии: Бачо Ахалая вменяется призыв к свержению государственной власти
08.07.2026 16:22
В последние дни в различных средствах массовой информации целенаправленно распространяется дезинформация о том, что осужденному Бачане Ахалая предъявлено обвинение в публичных призывах к свержению Бидзины Иванишвили. Подчеркиваем, что это не соответствует действительности, - об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Грузии.
Как поясняет ведомство, Бачане Ахалая предъявлено обвинение не в связи с высказываниями против Бидзины Иванишвили, а в связи с публичными призывами к свержению государственной власти и насильственной сменене конституционного строя Грузии.
«Еще раз разъясняем общественности, что согласно постановлению о привлечении Бачаны Ахалая в качестве обвиняемого, 16 февраля 2026 года в Тбилисском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Бачаны Ахалая, в ходе которого, выступая с речью, он заявил: «Эту власть необходимо свергнуть как можно быстрее и как можно жестче. В любой форме и любым способом. Это единственный путь, и у всех нас — у меня, у вас и у любого человека — есть законное право сделать это, а у самых добросовестных среди нас есть обязанность это сделать».
Соответственно, его действия — публичные призывы к свержению государственной власти и насильственной смене конституционного строя Грузии — были квалифицированы по статье 317-й Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 3 лет.
Исходя из этого, 6 июля 2026 года Тбилисский городской суд признал Бачану Ахалая виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев», — говорится в информации, распространенной прокуратурой.
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