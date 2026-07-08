Саакашвили: В конце июля будет назначен съезд ЕНД, на котором будет избран временный орган правления

08.07.2026 15:46





«Единое национальное движение» объявляет переходный период - В конце июля будет назначен съезд, который изберет временный орган правления, - об этом в социальной сети пишет 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя процессы, происходящие в «Едином национальном движении».



По его словам, партия активно готовится к проведению внутрипартийных реформ.



«Сегодня, 8 июля, у всех должностных лиц «Национального движения» истекают полномочия, предусмотренные уставом. Мы должны выразить огромную благодарность каждому из них, поскольку им пришлось работать в крайне сложных условиях. Особенно хочу выразить признательность и поблагодарить наших людей в регионах — именно там были, есть и всегда будут главная сила движения и его непобедимый дух.



Мы являемся демократическим движением и обязательно будем соблюдать этот принцип. На этот раз ротация пройдет не в привычном порядке, а совершенно новым способом.



Теперь движение объявляет переходный период. Мы активно готовимся к этим внутрипартийным реформам. Вместе с тем мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать режиму какого-либо дополнительного формального повода для нашей ликвидации. Поэтому в конце июля будет назначен съезд, который изберет временный орган правления. В условиях вмешательства диктатуры единственная формальная должность, которую мы должны сохранить в знак солидарности, пока ее обладатель находится в заключении, — это должность нашего лидера Левана Хабеишвили», — пишет Саакашвили.



Напомним, что 3-й президент Грузии Михаил Саакашвили в этой же публикации в Facebook обратился к «Национальному движению» с предложением создать «Совет реформаторов», председателем которого станет он сам, а кандидатуру Нануки Жоржолианио он рассматривает на должность исполнительного секретаря «Совета реформаторов».



«Совет реформаторов, председателем которого буду я, должен стать центром притяжения и общественной платформой не только для членов партии, но и для тех профессионалов и патриотов, которые до сих пор по тем или иным причинам воздерживались от участия. Главная цель этого совета — вновь сказать новое слово в грузинской политике, что наше движение всегда делало, и создать современное, молодежное, народное движение», — пишет Саакашвили.





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