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Парламент Грузии присоединился к Белградской декларации стран — кандидатов на вступление в ЕС


08.07.2026   15:53


Парламент Грузии присоединился к Белградской декларации, принятой в рамках первой конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз, которая состоялась в Республике Сербия.

В декларации подчёркивается важная роль парламентов в процессе европейской интеграции.

Страны-кандидаты также договорились проводить ежегодные встречи председателей парламентов. Этот формат станет постоянной площадкой для углубления политического диалога и межпарламентского сотрудничества.

Следующая конференция председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз состоится в 2027 году в Молдове.


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