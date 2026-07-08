Парламент Грузии присоединился к Белградской декларации стран — кандидатов на вступление в ЕС

08.07.2026 15:53





Парламент Грузии присоединился к Белградской декларации, принятой в рамках первой конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз, которая состоялась в Республике Сербия.



В декларации подчёркивается важная роль парламентов в процессе европейской интеграции.



Страны-кандидаты также договорились проводить ежегодные встречи председателей парламентов. Этот формат станет постоянной площадкой для углубления политического диалога и межпарламентского сотрудничества.



Следующая конференция председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз состоится в 2027 году в Молдове.





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