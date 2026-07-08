|
|
|
Парламент Грузии присоединился к Белградской декларации стран — кандидатов на вступление в ЕС
08.07.2026 15:53
Парламент Грузии присоединился к Белградской декларации, принятой в рамках первой конференции председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз, которая состоялась в Республике Сербия.
В декларации подчёркивается важная роль парламентов в процессе европейской интеграции.
Страны-кандидаты также договорились проводить ежегодные встречи председателей парламентов. Этот формат станет постоянной площадкой для углубления политического диалога и межпарламентского сотрудничества.
Следующая конференция председателей парламентов стран — кандидатов на вступление в Европейский союз состоится в 2027 году в Молдове.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна