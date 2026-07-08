Папуашвили назвал ЕНД антиконституционной группировкой людей, основанной на измене Родине

08.07.2026 18:32





Недопустимо, чтобы в Грузии действовала антиконституционная группировка людей, основанная на измене Родине и именующая себя политической партией, - так председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили прокомментировал инициативу Михаила Саакашвили о создании «Совета реформаторов», председателем которого станет сам Саакашвили, а исполнительным секретарем — телеведущая Нанука Жоржолиани.



Шалва Папуашвили сравнил происходящие в «Едином национальном движении» процессы с цирком и заявил, что они «сами положат конец этому цирку».



«Не думаю, что Грузии необходимо, чтобы гражданин Украины определял правила политического ландшафта и занимался его перераспределением. Это отдельная проблема и, в целом, полная профанация того, что называется Родиной и гражданством. Человек, который обменял грузинский паспорт на паспорт другой страны, сегодня вновь говорит об участии в политических процессах в Грузии. Напомню, что это тот самый человек, который забыл грузинский язык и в суде просил предоставить ему переводчика, заявляя: разговаривайте со мной по-украински. Именно с таким цирком мы имеем дело.



Как я вижу, они сами положат конец этому цирку. Если же не положат сами, я уверен, что наш иск, поданный в Конституционный суд, полностью обоснован. Поэтому это антиконституционное, антигрузинское, антинациональное объединение должно прекратить свое существование — именно это является главным. Недопустимо, чтобы в Грузии действовала антиконституционная группировка людей, основанная на измене Родине и именующая себя политической партией, которая сделала в этой стране только одно — создала диктатуру и фактически передала часть территории страны государству-оккупанту», — заявил Папуашвили.





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