Датунашвили: Крупнейший тендер на реабилитацию проспекта Руставели в Тбилиси выиграл свояк депутата от ГМ

08.07.2026 18:44





Крупнейший тендер на реабилитацию проспекта Руставели стоимостью около 20 миллионов лари выиграл Леван Гогсадзе, являющийся свояком Беки Одишария. Это ситуация, содержащая высокий коррупционный риск, когда крупнейший по масштабу тендер передается человеку, связанному с высокопоставленными представителями «Грузинской мечты», - об этом на брифинге заявил один из лидеров коалиции «Сильная Грузия — Лело» Тазо Датунашвили.



По словам Датунашвили, на самом деле коррупция никуда не исчезла, а бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили и члены его кабинета являются лишь показательно наказанными людьми.



«Именно в тот момент, когда Ираклий Кобахидзе и вся армия спикеров «Грузинской мечты» с большой радостью сообщают всей Грузии, что с коррупцией «мечты» покончено после того, как Ираклий Гарибашвили и абсолютное большинство членов его кабинета были отправлены в тюрьму, первым, что мы узнаем после этих событий, становится то, что крупнейший тендер на реабилитацию проспекта Руставели стоимостью около 20 миллионов лари выиграл свояк Беки Одишария — некий Леван Гогсадзе. Они заявляют, что борются с коррупцией, однако не прекращают заключать контракты со связанными лицами.



Это ситуация, содержащая высокий коррупционный риск, когда крупнейший тендер передается человеку, связанному с высокопоставленными представителями «Грузинской мечты».



Мы увидели затопленные улицы по всему городу, в том числе на недавно реабилитированных участках, где ни одна из компаний, выигравших тендеры по той же системе, не смогла обеспечить работу дренажной системы.



Разрушены десятки школ, а тысячи учеников этих школ вынуждены учиться в пятую и шестую смены в других учебных заведениях, потому что их школы не строятся. Ради строительства этих школ жертвуют людьми, возбуждены уголовные дела, поскольку и здесь тендеры были выданы по коррупционной схеме.



Все хорошо помнят участок дороги Самтредия — Григолети, обрушившийся в 2023 году, строительство которого до сих пор не завершено, потому что там уже работает седьмая или восьмая компания, и ни одна не может довести проект до конца.



Напомню также об обрушившемся потолке на станции метро «Варкетили», ремонт которого продолжался дольше, чем расписывали Сикстинскую капеллу.



В течение двух дней протекает недавно отремонтированная станция метро «Авлабари», а вчера в недавно отремонтированном и обновленном по «стандартам Грузинской мечты» терминале прилета Тбилисского аэропорта вода начала течь практически со всех сторон, из-за чего сегодня невозможно принимать внутри встречающих и пассажиров.



Авторы этих коррупционных схем и люди, которые продолжают их реализовывать, выдавая тендеры Гогсадзе и другим связанным с ними лицам, утверждают, что смогут за три года построить такую сложную конструкцию, как порт Анаклия, причем за треть стоимости.



Проспект Руставели — это не только главная артерия Тбилиси, но и всей страны. Это основная туристическая зона города, где формируется наибольший доход за счет туристического потока. Передача реабилитации этой улицы по подобным схемам людям, относительно которых неизвестно, когда и при каких обстоятельствах они завершат работы, приведет к транспортному, социальному и туристическому коллапсу и станет еще одним примером того, что из-за коррупции «Грузинской мечты» заранее запланированные сроки реабилитации центрального проспекта города будут растянуты на месяцы.



Коррупция никуда не исчезла, не исчезли и коррупционные договоренности «Грузинской мечты». Единственные, кто оказался в тюрьме, — это несчастные Гарибашвили, Лилуашвили и другие, ставшие лишь показательно наказанными людьми», — заявил Тазо Датунашвили.





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