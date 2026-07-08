Жоржолиани: «Совет реформаторов» будет работать независимо от «Нацдвижения»

08.07.2026 18:49





Нанука Жоржолиани, которая является кандидатом Михаила Саакашвили на пост председателя его партии, пояснила, что «Совет реформаторов» будет работать независимо от партии «Нацдвижение», но целью его станет подготовка предложений по реформированию партии и ее усилению как политического инструмента.



Она отметила, что инициатива Саакашвили направлена на привлечение к процессу людей, которые хотят участвовать в политической деятельности, но не желают вступать в партию.



«Мы хотим, чтобы это была деловая коалиция. Есть люди, которые могут и хотят участвовать в этом процессе, но не хотят быть членами партии», — заявила журналистка и активистка.



Жоржолиани отметила, что среди участников совета будут как члены «Нацдвижения», так и люди, не связанные с партией, включая бывших высокопоставленных чиновников. Она добавила, что главная задача Совета — создать открытый формат для обсуждения идей и подготовки рекомендаций.







Нанука Жоржолиани также подчеркнула, что Саакашвили рассматривает партию как инструмент политической борьбы, который необходимо обновить и сделать более привлекательным для общества.



««Национальное движение» сейчас является самым сильным инструментом среди оппозиционных партий, и Саакашвили предлагает вместе работать над его усилением — провести реформы и создать такую партию, которую люди смогут использовать в политической борьбе», — отметила она.



«Совет реформаторов», по словам Жоржолиани, не будет частью партийной структуры, но сможет влиять на ее развитие. Предложения и рекомендации Совета будут передаваться партии, которая будет самостоятельно принимать решения об их реализации.



Добавим, Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, предложил провести масштабную реформу партии «Нацдвижение» и создать новый орган — «Совет реформаторов», который, по его словам, должен стать не только внутренней структурой партии, но и открытой общественной платформой, куда смогут войти не только члены партии, но и другие специалисты, общественные деятели и сторонники изменений.



Саакашвили заявил, что готов возглавить «Совет реформаторов», а телеведущую Нануку Жоржолиани предложил рассмотреть на должность исполнительного секретаря. По его словам, она станет его основным связующим звеном с участниками Совета.





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