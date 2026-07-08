Мэрия Тбилиси объявила тендер на ремонт ливневой канализации

08.07.2026 18:51





Городские власти объявили тендер на 170 000 лари на подготовку проектной документации для строительства и реконструкции водопроводных, канализационных и водоотводных сетей в столице, сообщает издание Commersant.



Это решение приняли после сильных дождей 6-7 июля, из-за которых оказались затоплены несколько улиц города.



Заявки на участие в тендере будут принимать с 17 по 20 июля. Компания, которая выиграет тендер, разработает проекты и сметы для этих объектов, а затем будет следить за тем, чтобы строительство велось по проекту, и вносить в него изменения, если понадобится.





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