Элене Хоштария: Процедуры по купированию боли уже начаты, что принесло мне большое облегчение

08.07.2026 21:57





Уже начата терапия по купированию боли, которая принесла мне большое облегчение, и спустя несколько дней после перевода в клинику я чувствую себя значительно лучше, - об этом в социальной сети пишет находящаяся под стражей лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.



По словам Элене Хоштарии, в настоящее время проводятся интенсивные высококвалифицированные обследования, по результатам которых будет окончательно определена тактика лечения.



«Хочу еще раз поблагодарить вас за поддержку и сообщить информацию о состоянии моего здоровья.



Уже начата терапия по купированию боли, которая принесла мне большое облегчение, и спустя несколько дней после перевода в клинику я чувствую себя значительно лучше.



Проводятся интенсивные высококвалифицированные обследования, по результатам которых будет окончательно определено лечение. При этом хочу отметить, что взаимодействие как с Пенитенциарной службой, так и с клиникой «Вивамед» носит конструктивный характер. На данном этапе мне оказывается вся необходимая помощь.



Как только врачи разрешат, я, разумеется, вернусь в свою «родную» Руставскую тюрьму. А на свободу выйду вместе со всеми другими политическими заключенными.



Еще раз хочу выразить большую благодарность моим лечащим врачам — Маке Иоселиани и Ани Кавтарадзе. Также благодарю клинику Тодуа за теплый прием и квалифицированную помощь», — заявила Элене Хоштария.





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