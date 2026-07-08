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Элене Хоштария: Процедуры по купированию боли уже начаты, что принесло мне большое облегчение


08.07.2026   21:57


Уже начата терапия по купированию боли, которая принесла мне большое облегчение, и спустя несколько дней после перевода в клинику я чувствую себя значительно лучше, - об этом в социальной сети пишет находящаяся под стражей лидер партии «Дроа» Элене Хоштария.

По словам Элене Хоштарии, в настоящее время проводятся интенсивные высококвалифицированные обследования, по результатам которых будет окончательно определена тактика лечения.

«Хочу еще раз поблагодарить вас за поддержку и сообщить информацию о состоянии моего здоровья.

Уже начата терапия по купированию боли, которая принесла мне большое облегчение, и спустя несколько дней после перевода в клинику я чувствую себя значительно лучше.

Проводятся интенсивные высококвалифицированные обследования, по результатам которых будет окончательно определено лечение. При этом хочу отметить, что взаимодействие как с Пенитенциарной службой, так и с клиникой «Вивамед» носит конструктивный характер. На данном этапе мне оказывается вся необходимая помощь.

Как только врачи разрешат, я, разумеется, вернусь в свою «родную» Руставскую тюрьму. А на свободу выйду вместе со всеми другими политическими заключенными.

Еще раз хочу выразить большую благодарность моим лечащим врачам — Маке Иоселиани и Ани Кавтарадзе. Также благодарю клинику Тодуа за теплый прием и квалифицированную помощь», — заявила Элене Хоштария.


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