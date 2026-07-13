Абесадзе: Мэрия Тбилиси дала разрешение на снос т.н. кувшинов на Рике

13.07.2026 19:52





Юрист и глава НПО «Центр гражданского участия» Ираклий Абесадзе пишет, что мэрия Тбилиси приняла решение снести так называемые «кувшины Рике».



«»Кувшины Рике» будут снесены, а на их месте построят гостиницу, казино и рестораны. Мэрия Тбилиси во главе с Кахой Каладзе уже выдала разрешение на снос.



Это — коррупция в особо крупных масштабах — фактически бесплатно получить один из лучших инвестиционных земельных участков в Грузии», — написал Абесадзе.



Напомним, ранее стало известно, что мэрия Тбилиси намерена осуществить демонтаж т.н. «кувшинов Рике», которые, как пояснил мэр и генсек «Мечты» Каха Каладзе, «никак не вписываются в урбанистическое развитие города, они являются нефункциональными, всячески необустроенными, мусорной свалкой».





До этого глава НПО «Центр гражданского участия» Ираклий Абесадзе опубликовал пост, где заявил, что т.н. «кувшины Рике» (объект находится в парке Рике, старой части Тбилиси — ред.) снова проданы. На этом этапе владельцем является компания Rike Dom, директором которой является Михаил Ткешелашвили — сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена Грузии.



Ткешелашвили, сообщает НПО, является управляющим долями в бизнесе депутата от «Грузинской мечты» Георгия Барвенашвили. А собственником объекта является N.G.B. — собственник <в компании> Торнике Копалиани, который является финансовым менеджером компании-застройщика Archi Group.



Между тем компания Archi опровергла эту информацию, заявив, что ни она, ни кто-либо из ее сотрудников не имеют никакого отношения к покупке этого объекта в парке Рике в старой части Тбилиси.



Сам Давид Хидашели, приближенный к «Грузинской мечте» бизнесмен и свидетель по т.н. делу картографов (дело монастыря Давид Гареджи, вопрос грузино-азербайджанской границы — ред.), заявил, что продал «кувшины Рике», поскольку проект, который он намерен был реализовать в парке Рике, нельзя было осуществить из-за «нестабильного инвестиционного климата» в Грузии.



Добавим, архитектурная студия Fuksas под руководством известного итальянского архитектора Массимилиано Фуксаса работала над «трубами» 6 лет. В «трубах Рике» должны были разместиться музыкальный театр и выставочный зал. Здания из стекла и бетона, облицованные нержавеющей сталью, напоминают перископ, который, по идее архитекторов, должны были объединить современный стиль парка Рике и историческую часть Тбилиси. Однако законченное строение так никогда и не было использовано по назначению.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





