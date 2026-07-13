Бочоришвили: Прискорбно, когда высший дипломат Евросоюза открыто заявляет, что не намерен сотрудничать с правительством Грузии

13.07.2026 19:52





Прискорбно, когда высший дипломат Евросоюза открыто заявляет, что не намерен сотрудничать с правительством Грузии, которое избрано на основе демократической воли грузинского народа, при этом говоря о поддержке этого же народа, - заявила вице-премьер, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, комментируя заявление Верховного представителя ЕС Кайи Каллас.



По её словам, Грузия не может молчать, когда игнорируется демократический выбор грузинского народа.



«Прискорбно, когда высший дипломат Евросоюза открыто заявляет, что не намерен сотрудничать с правительством Грузии, которое избрано на основе демократической воли грузинского народа, при этом говоря о поддержке этого же народа.



Основой настоящего партнерства является диалог, а не дистанцирование друг от друга. Грузия по-прежнему привержена сотрудничеству с Евросоюзом, основанному на уважении и взаимопонимании, в соответствии с интересами наших граждан и ради нашего общего европейского будущего.



Однако мы не можем молчать, когда демократический выбор грузинского народа игнорируется. Демократия означает уважение к решению избирателей - не только тогда, когда оно политически выгодно», - заявила Мака Бочоришвили.





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