Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Мака Бочоришвили встретилась с послом Республики Индия в Грузии


13.07.2026   19:52


Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Грузии Атулом Кумаром Мишрой, который приступил к исполнению своей дипломатической миссии в Грузии в марте текущего года.

По информации Министерства иностранных дел Грузии, в ходе встречи стороны обсудили динамику двусторонних отношений между двумя странами и перспективы дальнейшего развития партнерства.

Было отмечено развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Также обсуждалась важность углубления взаимодействия в различных сферах.

Министр иностранных дел Грузии пожелала послу Индии успехов в его дальнейшей дипломатической деятельности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна