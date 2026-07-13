Мака Бочоришвили встретилась с послом Республики Индия в Грузии

13.07.2026 19:52





Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Грузии Атулом Кумаром Мишрой, который приступил к исполнению своей дипломатической миссии в Грузии в марте текущего года.



По информации Министерства иностранных дел Грузии, в ходе встречи стороны обсудили динамику двусторонних отношений между двумя странами и перспективы дальнейшего развития партнерства.



Было отмечено развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Также обсуждалась важность углубления взаимодействия в различных сферах.



Министр иностранных дел Грузии пожелала послу Индии успехов в его дальнейшей дипломатической деятельности.





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