|
|
|
Мака Бочоришвили встретилась с послом Республики Индия в Грузии
13.07.2026 19:52
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили провела ознакомительную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия в Грузии Атулом Кумаром Мишрой, который приступил к исполнению своей дипломатической миссии в Грузии в марте текущего года.
По информации Министерства иностранных дел Грузии, в ходе встречи стороны обсудили динамику двусторонних отношений между двумя странами и перспективы дальнейшего развития партнерства.
Было отмечено развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Также обсуждалась важность углубления взаимодействия в различных сферах.
Министр иностранных дел Грузии пожелала послу Индии успехов в его дальнейшей дипломатической деятельности.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна