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Глава МИД: Демократический выбор народа Грузии игнорируется Брюсселем
13.07.2026 20:03
Глава МИД Грузии и вице-премьер Мака Бочоришвили прокомментировала заявление Кайи Каллас, которая пояснила, что «практически» нет политических контактов с правительством Грузии, но поддерживать в Брюсселе намерены грузинский народ.
По словам Бочоришвили, прискорбно, когда высший дипломат ЕС открыто заявляет, что не намерен сотрудничать с правительством Грузии, которое «избрано на основе демократической воли грузинского народа, при этом говоря о поддержке этого же народа».
Министр отметила, что Грузия не может молчать, когда игнорируется демократический выбор грузинского народа.
«Основой настоящего партнерства является диалог, а не дистанцирование друг от друга. Грузия по-прежнему привержена сотрудничеству с Евросоюзом, основанному на уважении и взаимопонимании, в соответствии с интересами наших граждан и ради нашего общего европейского будущего.
Но мы не можем молчать, когда демократический выбор грузинского народа игнорируется. Демократия означает уважение к решению избирателей — не только тогда, когда оно политически выгодно», — заявила Мака Бочоришвили.
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