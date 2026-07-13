Шалва Папуашвили продолжает кампанию демонизации в отношении Алеко Элисашвили - адвокат

13.07.2026 20:40





Шалва Папуашвили продолжает кампанию демонизации в отношении Алеко Элисашвили. Мы обратимся в суд по поводу нарушения его чести, достоинства и деловой репутации, - заявил адвокат Алеко Элисашвили Георгий Рехвиашвили, комментируя заявления председателя парламента в адрес Элисашвили.



«Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили продолжает кампанию демонизации в отношении Алеко Элисашвили. Он клевещет, якобы тот приобрёл автоматы, чтобы совершить преступление. Он [Алеко Элисашвили] подобных заявлений не делал, это является прямым давлением на суд, прямым давлением на прокуратуру, нарушением презумпции невиновности и, конечно, представляет собой уголовное преступление. Мы обращаемся в суд по поводу нарушения чести, достоинства и деловой репутации Алеко Элисашвили. Его права нарушаются уже ежедневно. Разумеется, мы не надеемся, что в Грузии эти права будут защищены и гарантированы, однако как адвокат я обязан исчерпать все правовые инстанции на внутреннем национальном уровне.



Несмотря на то, что на данном этапе у нас нет надежды на справедливость, рано или поздно высокопоставленные должностные лица будут ограничены в возможности тиражировать подобную разнузданную ложь о людях и когда суд освободится из политического плена, Папуашвили ответит за эту ложь, с помощью которой он демонизирует невиновного человека и осуществляет давление на суд», - заявил Георгий Рехвиашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





