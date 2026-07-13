Мэрия Тбилиси выдала разрешение на демонтаж т.н. кувшинов в парке Рике

13.07.2026 21:33





Мэрия Тбилиси подтверждает, что выдано разрешение на демонтаж т.н. кувшинов на Рике. Как отмечается в заявлении ведомства, согласно распоряжению правительства от 2025 года, «развитие территории подразумевает создание проекта гостиницы, что может включать работы по демонтажу».



«Напоминаем, что данная территория на протяжении лет представляла собой заброшенный строительный объект, который с 2022 года находится в частной собственности.



Согласно распоряжению правительства Грузии от 6 мая 2025 года, развитие территории предусматривает создание гостиничного проекта, что может включать проведение работ по демонтажу.



«Развитие недвижимости включает (но может не ограничиваться) создание гостиницы (что может включать проведение строительных/демонтажных работ в порядке, установленном законодательством), прием соответствующих зданий и сооружений в эксплуатацию в соответствии с установленными законом правилами (при необходимости), а также начало функционирования гостиницы», - говорится в соответствующем распоряжении правительства.



Что касается согласия, выданного архитектурной службой мэрии Тбилиси, сообщаем, что на основании положительного решения Совета по охране культурного наследия, созданного при мэрии Тбилиси с участием представителей муниципалитета Тбилиси и Министерства культуры Грузии (протокол №13 от 16.04.2026), архитектурная служба муниципалитета Тбилиси приказом №7977401 от 25/06/2026 согласовала проект демонтажа здания 01/4, расположенного на территории Рике в Тбилиси (участок 65/061; 01.17.01.065.061), находящегося на земельном участке, принадлежащем ООО «Рике Дом», и выдала разрешение на демонтаж», - говорится в заявлении.





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