Великобритания присоединилась к программе помощи Украине со стороны ЕС

13.07.2026 22:00





Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о заключении соглашения, которое предоставит британским оборонным компаниям доступ к контрактам, финансируемым в рамках инициативы ЕС по выделению Украине кредита на 90 млрд евро (78 миллиардов фунтов стерлингов).



Об этом сообщается в заявлении британского правительства, также о достижении соглашения говорится в совместном заявлении Великобритании и ЕС, пишет "Европейская правда".



Прибыв в Париж на заседание "коалиции решительных", Стармер объявил о заключении знакового соглашения, которое поможет укрепить обороноспособность Украины и в то же время поддержит рабочие места и экономический рост в Великобритании.



Соглашение стало результатом переговоров между Великобританией и ЕС, о которых впервые было объявлено на саммите Европейского политического сообщества в Армении в мае.



Благодаря этой схеме британские оборонные компании получат право участвовать в тендерах на закупки, финансируемые за счет многомиллиардного кредита ЕС. Это откроет путь для потенциальных инвестиций на миллиарды, поддержит квалифицированные рабочие места по всей стране и укрепит оборонно-промышленную базу Великобритании, отметили в британском правительстве.



"Работая вместе с нашими европейскими союзниками, мы усиливаем поддержку Украины и усиливаем давление на Россию. Вместе мы посылаем четкий сигнал: мы будем выступать единым фронтом против российской агрессии и продолжим защищать безопасность Европы", – прокомментировал Стармер.



Великобритания внесет справедливый и пропорциональный вклад в покрытие расходов, связанных с заимствованиями, в соответствии со стоимостью контрактов, заключенных с британскими компаниями.



"Европейский Союз и Великобритания совместно признают сегодняшнее соглашение как демонстрацию их общей приверженности Украине, а также тесно взаимосвязанного и взаимозависимого характера оборонно-промышленных баз Союза и Великобритании", – говорится в совместном заявлении ЕС и Великобритании.



Еще в мае стало известно, что Великобритания готовится начать переговоры о присоединении к плану ЕС по оказанию Украине помощи на сумму 90 млрд евро.



Тогда пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что Великобритания должна выполнить для этого три условия.





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