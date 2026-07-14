TI: за 8 месяцев чиновники получили подарки на 24 млн лари

14.07.2026 19:08





НПО Transparency International Georgia (TI) сообщает, что с сентября 2025 года по апрель 2026 года 379 должностных лиц получили подарки на общую сумму 24 млн лари.



Как говорится в исследовании, за этот период:



• 379 чиновников задекларировали подарки общей стоимостью 24 млн лари;

• денежными подарками они получили 11 млн лари, еще 12 млн лари пришлось на недвижимость;

• также в качестве подарков были получены автомобили, оружие и ювелирные изделия;

• 60,78% всех подарков были получены от родителей;

• среди государственных ведомств наибольшую стоимость подарков задекларировали сотрудники МВД — 2,3 млн лари.



В TI отмечают, что для предотвращения незаконного обогащения должностные лица обязаны указывать в имущественной декларации любые подарки, полученные ими или членами их семей, если их стоимость превышает 500 лари (около 190 $). При этом закон запрещает принимать подарки, стоимость которых превышает 5% годовой заработной платы чиновника.



Но эти ограничения, утверждают авторы исследования, не распространяются на подарки, полученные от членов семьи или близких родственников. По мнению организации, такая норма сама по себе оправданна, но при отсутствии должного контроля она может превратиться в лазейку для легализации незаконных доходов. В этом случае средства, полученные с нарушением закона, могут декларироваться как подарок от родственника.



В связи с этим TI считает, что каждый случай декларирования крупного подарка — будь то значительная сумма денег, дорогостоящее имущество или услуги — должен проверяться Государственной службой аудита. В частности, необходимо установить, располагал ли даритель достаточными финансовыми возможностями для передачи такого дорогостоящего подарка.



С сентября 2025 года по апрель 2026 года декларации заполнили более 4 700 должностных лиц. Из них 379 человек указали в декларациях подарки общей стоимостью 24 млн лари.



Чаще всего должностные лица получают в подарок недвижимость. За указанный период 100 человек задекларировали недвижимое имущество общей стоимостью более 12 млн лари. Среди него — 48 жилых домов и 69 земельных участков.



НПО сообщает, что 233 чиновника получили денежные подарки на общую сумму 11 млн лари. В среднем на одного человека пришлось около 47 тысяч лари. При этом 28 должностных лиц получили в подарок более 100 тысяч лари каждый.



Также в декларациях были указаны 28 автомобилей и шесть единиц оружия, полученных в качестве подарков.



В TI обращают внимание, что денежные подарки нередко оформляются в иностранной валюте. Из 11 млн лари, задекларированных за рассматриваемый период, эквивалент 5,6 млн лари был получен в долларах США, а еще 1,7 млн лари — в евро.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





