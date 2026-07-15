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Зурабишвили: объединение оппозиции могло сорваться из-за вмешательства «Мечты»
15.07.2026 11:22
Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили не исключает, что объединение оппозиции не состоялось из-за вмешательства «Грузинской мечты». Об этом она заявила во время прямого эфира в Facebook, отвечая на вопросы граждан. По мнению Зурабишвили, прежняя попытка объединения оппозиционных сил, вероятно, не увенчалась успехом из-за «вмешательства режима», а также потому, что многие лидеры оппозиционных партий находятся в заключении.
«Борьба за выборы имеет совершенно иной смысл. Это не те выборы, где одна или другая партия пытается собрать вокруг себя как можно больше сторонников. Здесь необходимо полное единство общества. Я не говорю о прежнем объединении политических партий, которое, как мы видим, не состоялось – вероятно, из-за вмешательства режима, а также потому, что значительная часть лидеров этих партий сегодня находится в тюрьме, и их приговоры могут стать еще более суровыми.
Поэтому общество должно взять на себя ответственность и подготовить свое будущее. Это будущее необходимо отвоевать у нынешнего режима. Мы не можем просто уступить страну и молча наблюдать за тем, что происходит…
Когда общество осознает собственную силу и свою борьбу, политические партии тоже поймут, что должны следовать за обществом. Это тот исключительный случай, когда политики должны выполнять общественный запрос. Общество – это локомотив, общество – ведущая сила, и именно общество спасет само себя…
Партии должны вернуть доверие общества. Для этого им необходимо хотя бы один раз поставить интересы страны выше собственных партийных интересов. Интерес у страны один – ее спасение, тогда как партийные интересы у всех разные. Сейчас не время для соперничества между партиями», — сказала пятый президент.
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